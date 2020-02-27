Serbest muhasebeci mali müşavirlere indirimli elektrik - Son Dakika
Son Dakika Güncel Serbest muhasebeci mali müşavirlere indirimli elektrik - Son Dakika

Serbest muhasebeci mali müşavirlere indirimli elektrik

6 saat önce

Aydem Enerji kuruluşu olan Gediz Elektrik ile İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO) arasında, indirimli elektrik iş birliğine imza atıldı.

Serbest muhasebeci mali müşavirlere indirimli elektrik, System.String[]

Aydem Enerji kuruluşu olan Gediz Elektrik ile İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO) arasında, indirimli elektrik iş birliğine imza atıldı. Bu iş birliği uyarınca İZSMMMO üyesi olup bağımsız çalışan 4 bin meslek mensubu, fiyat artışlarından etkilenmeden 12 ay sabit birim bedelli ve indirimli elektrik kullanma hakkına kavuştu.


İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Muğla başta olmak üzere Ege Bölgesinde ve Türkiye genelinde yaklaşık 5 milyon müşteriye elektrik tedariki sağlayan Gediz Elektrik, İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İZSMMMO) ile önemli bir iş birliğine imza attı. İZSMMMO Başkanı Vedat Adak ile Gediz Elektrik Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna tarafından açıklanan kampanya uyarınca, serbest muhasebeci mali müşavirler, ticarethane abone grubunda olan tüketim noktalarına özel 12 ay sabit birim bedelli indirimli elektrik kampanyasından faydalanabilecek.


İZSMMMO ile yapılan anlaşmadan aylık elektrik faturası 110 TL ve üzerinde olan ticarethane abone grubu müşterilerinin yararlanabileceğini vurgulayan Gediz Elektrik Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü Gülin Sontuna, uygulamaya ilişkin "Kampanya süresince serbest muhasebeci mali müşavirlere sunulan sabit birim bedelli aktif enerji bedeli, 12 ay boyunca sabit olarak uygulanacaktır" dedi.


Sontuna sözlerini, şöyle devam etti:


"Kampanyadan yararlanmak isteyen serbest muhasebeci mali müşavirler, İZSMMMO' nun SMS ve e-posta kanalı ile ileteceği başvuru formunu doldurabilir, İZSMMMO web sitesinde yer alan anlaşmalı kurumlar sayfasından veya Gediz Elektrik web sitelerindeki form üzerinden başvurulabilirler. Kampanya başvurusu 30.06.2020 tarihine kadar yapılabilecek."


İZSMMMO Başkanı Vedat Adak da, İZSMMMO'da gerçekleşen imza toplantısında, İZSMMMO üyesi olup bağımsız çalışan 4 bin serbest muhasebeci mali müşaviri ilgilendiren kampanyaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu kampanyadan faydalanacak meslektaşlarımız, birim fiyatlarını sabitleyerek fiyat artışlarından etkilenmeden elektrik kullanma fırsatı elde edecekler" diyerek şunları ekledi:


"Bu iş birliğine vesile olan tüm çalışma arkadaşlarıma, Gediz Elektrik'e de katkılarından dolayı teşekkür ederim. Meslektaşlarımıza fayda sağlayacak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:22 Kaynak: İHA
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