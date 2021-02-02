Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 3-4 Nisan'da yapılacak - Son Dakika

Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 3-4 Nisan'da yapılacak

02.02.2021 10:25
Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 3-4 Nisan'da yapılacak, System.String[]

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik sınavlarına ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin (TÜRMOB) serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik sınavlarına ilişkin duyurusu Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, serbest muhasebeci mali müşavirlik 2021/1 dönemi sınavları Ankara, İstanbul ve İzmir'de 3-4 Nisan'da yapılacak.

Sınava ilk kez katılacaklar 1-15 Şubat, tekrar katılacaklar 1 Şubat-2 Mart döneminde başvurularını gerçekleştirebilecek.

Yeminli mali müşavirlik sınavları mayısta

Yeminli mali müşavirlik 2021/1 dönem sınavları ise Ankara'da 22-31 Mayıs'ta yapılacak.

Sınava ilk kez katılacakların 1-15 Mart, tekrar katılacakların 1 Mart-19 Nisan döneminde başvuruda bulunması gerekiyor.

Başvurular, TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden gerçekleştirilecek.

4 Nisan, Gazete, Nisan, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavları 3-4 Nisan'da yapılacak - Son Dakika Ekonomi


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