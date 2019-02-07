Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Tiyatroda Buluştu

Ordu Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası üyeleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) tarafından sahnelenen "Hisse-i Şayia" adlı tiyatro oyununu izledi.

Ordu Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası üyeleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) tarafından sahnelenen "Hisse-i Şayia" adlı tiyatro oyununu izledi.



Oda Başkanı Bahadır Baş, oyunun ardından yaptığı konuşmada, meslektaşlar arası dayanışmayı artırmak amacıyla böyle bir etkinlikte buluştuklarını belirtti.



Meslektaşları adına moral verici bir etkinlikte buluştukları için mutlu olduklarını belirten Baş, şöyle konuştu:



"OBBKT'nin 1965 yılından bu yana Ordu'ya hizmet etmesinden gurur duyuyoruz. Ordu şehrinin bir sürü markası var. İşte bu salon, bu perde ve bu arkadaşlar Ordu'nun bir markasıdır. Biz Ordu Mali Müşavirler Odası olarak dört yıldır oyunları düzenli olarak üyelerimiz ile izliyoruz. Her yıl bu salonlara gelerek, bu etkinliklere sahip çıkmalıyız. Zor ve sıkıntılı işlerle uğraşıyoruz ama burada Ünye, Fatsa ve Ordu Merkez'den arkadaşlarımız var. Güzel bir birlik beraberlik içerisinde, güzel bir oyun seyrettik. Bizi yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum."



Baş, konuşmasının ardından meslek mensupları adına tiyatro oyuncularına çiçek takdim etti.



Oyunu, odanın onursal başkanı Ertuğrul Yüksel, Ordu Defterdar Yardımcısı Mustafa Yılmaz Şimşek ve çok sayıda muhasebeci ve mali müşavir izledi.

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