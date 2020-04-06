Serbest piyasada altın

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 583,00 lira, Cumhuriyet altını 2.387,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 3,25 yükselişle 359,20 liradan işlem gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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