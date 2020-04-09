Serbest piyasada altın

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 585,00 lira, Cumhuriyet altını 2.395,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,17 yükselişle 360,50 liradan işlem gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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