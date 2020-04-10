Serbest piyasada altın

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 590,00 lira, Cumhuriyet altını 2.415,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,83 yükselişle 363,50 liradan işlem gördü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu