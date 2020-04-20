Serbest piyasada altın

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 611,00 lira, Cumhuriyet altını 2.501,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 376,60 liradan işlem gördü.

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