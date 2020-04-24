Serbest piyasada altın - Son Dakika
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Serbest piyasada altın

6 saat önce

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,28 artışla 385,80 liradan tamamladı.

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İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,28 artışla 385,80 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 626,00 lira, Cumhuriyet altını 2.562,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,28 yükselişle 385,80 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 384,50384,70 385,60385,80
Cumhuriyet Ata Lira 2.534,002.555,00 2.541,00 2.562,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 351,00355,00 352,00 356,00
Lira(Tam) Ziynet 2.476,002.496,00 2.483,00 2.503,00
Yarım Ziynet 1.238,001.248,00 1.242,00 1.252,00
Çeyrek Ziynet 619,00624,00 621,00 626,00

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 05:38 Kaynak: AA

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