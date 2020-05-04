Serbest piyasada altın

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 627,00 lira, Cumhuriyet altını 2.569,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 386,80 liradan işlem gördü.

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