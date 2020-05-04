Serbest piyasada altın

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,99 artışla 386,80 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 627,00 lira, Cumhuriyet altını 2.569,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,99 yükselişle 386,80 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|382,80
|383,00
|386,60
|386,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.523,00
|2.544,00
|2.548,00
|2.569,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|349,00
|353,00
|352,60
|356,60
|Lira(Tam) Ziynet
|2.465,00
|2.485,00
|2.490,00
|2.510,00
|Yarım Ziynet
|1.233,00
|1.243,00
|1.245,00
|1.255,00
|Çeyrek Ziynet
|616,00
|621,00
|622,00
|627,00