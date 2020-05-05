Serbest piyasada altın

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 artışla 387,00 liradan tamamladı.
İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 628,00 lira, Cumhuriyet altını 2.570,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 387,00 liradan işlem gördü.
İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|386,60
|386,80
|386,80
|387,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.548,00
|2.569,00
|2.549,00
|2.570,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|352,60
|356,60
|352,80
|356,80
|Lira(Tam) Ziynet
|2.490,00
|2.510,00
|2.491,00
|2.511,00
|Yarım Ziynet
|1.245,00
|1.255,00
|1.246,00
|1.256,00
|Çeyrek Ziynet
|622,00
|627,00
|623,00
|628,00