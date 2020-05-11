Serbest piyasada altın - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Serbest piyasada altın - Son Dakika Ekonomi

Serbest piyasada altın

6 saat önce

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,49 azalışla 388,00 liradan tamamladı.

Serbest piyasada altın, System.String[]

İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,49 azalışla 388,00 liradan tamamladı.

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 631,00 lira, Cumhuriyet altını 2.577,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,49 azalışla 388,00 liradan işlem gördü.

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 393,70393,90 387,80 388,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.594,002.615,00 2.556,00 2.577,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 359,00363,00 354,60 360,60
Lira(Tam) Ziynet 2.535,002.555,00 2.497,00 2.517,00
Yarım Ziynet 1.268,001.278,00 1.252,00 1,262,00
Çeyrek Ziynet 634,00639,00 626,00 631,00

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 05:20 Kaynak: AA


Son Dakika

Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu Bu illerde konutu olanlar sevinecek! İşte en çok değerlenen yerler Siirtli girişimci, çatısına kurduğu güneş panelleriyle elektriğini bedavaya getirip fazlasını da satacak TÜBİTAK'tan koronavirüs aşı çalışmalarıyla ilgili heyecanlandıran açıklama: Haziran'da müjde vermek istiyoruz Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar Aralarında mücevherat ve beyaz eşyanın da bulunduğu birçok ürüne yüzde 30'a varan ek gümrük vergisi getirildi 100 bin sosyal konutun temelleri Haziran ayında atılacak Son Dakika: BDDK; BNP Paribas, Citibank ve UBS'nin swap yasağını kaldırdı Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu "Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı" iddialarına yanıt geldi Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor Tarlada 5 liraya satılan çilek, pazarda 10 liraya alıcı buluyor
Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı Kerem Alışık ve Hilal Altınbilek aşkını köpek detayı ortaya çıkardı         
23:31
Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil Jordan'a eski takım arkadaşı Hodges'ten The Last Dance tepkisi: Uyuşturucu partisini anlatması etik değil         
23:22
Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum Seda Akgül'den sokağa çıkma yasağıyla ilgili tuhaf çıkış: Ben koronadan ölmeyi tercih ediyorum         
23:10
Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur Meral Akşener'den HDP'li Sırrı Süreyya Önder'in siyaset dünyasını sarsan itiraflarına yanıt: Ne benim, ne arkadaşlarımın HDP'ye soru sormuşluğu yoktur         
22:46
Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere Zlatan İbrahimovic, İsveç ekibi Hammarby ile anlaşmak üzere         
22:46
KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı KKTC'nin ünlü sanatçısı Tarık Altıner, sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı         
22:44
AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an tilavetini paylaştı         
22:28
Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek Mayıs sonunda federasyonlarla bir araya gelecek UEFA, İstanbul'daki finalin tarihini netleştirecek         
22:26
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüsün kendisinde olduğunu bilmeyen 400 bin kişi aramızda dolaşıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüsün kendisinde olduğunu bilmeyen 400 bin kişi aramızda dolaşıyor         
22:25
Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddeti Rumen çalıştırıcı Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin 4 milyon dolarlık teklifini reddeti         
22:00
Kendisini doktor olarak tanıtan kişi, 9 yaşındaki kanser hastası kızın ailesini dolandırdı Kendisini doktor olarak tanıtan kişi, 9 yaşındaki kanser hastası kızın ailesini dolandırdı         
21:55
Son Dakika: Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler yapılacak Son Dakika: Üniversitelerde dönem sonu sınavları, dijital imkanlar veya ödev, proje gibi alternatif yöntemler yapılacak         
21:51
Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar Erman Toroğlu liglerin başlaması kararına karşı olan futbolcuları eleştirdi: Oynanmasın diyenler para almasınlar         
21:36
Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı Karantinada olan oyuncu Mine Tugay, spor yaptığı anları takipçileriyle paylaştı         
21:24
Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda Belediye başkanının maske verdiği berberin korona testi pozitif çıktı, bölge karantinda         
21:22
İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek İtalya'da Serie A kulüpleri 18 Mayıs'tan itibaren antrenman yapabilecek         
21:15
New York'ta son iki ayda 5 binden fazla New York'ta son iki ayda 5 binden fazla "sebebi bilinmeyen" ölüm tespit edildi         
21:12
Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak Sağlık Bakanı Koca, tedbirlere uyulursa oluşacak yeni tabloyu paylaştı: Vaka sayımız yakında günde 1000'den daha az olacak         
21:05
Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic, Beşiktaş'tan Ljajic ve Vida'yı istiyor         
20:57
Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Koronavirüs salgınında 11 Mayıs günü 55 vatandaşımız hayatını kaybederken 1114 yeni vaka tespit edildi         
20:33
2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu 2020 yılı için yaş çay alım fiyatı destekle birlikte 3 lira 40 kuruş oldu         
20:12
Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor Suudi Prens Selman'ın satın almayı planladığı Newcastle United, Gareth Bale'ı istiyor         
20:08
Bahçeli'den Akşener'in Bahçeli'den Akşener'in "memleket masası" teklifine yanıt: Koronavirüs günlerinde kalabalık masalar tehlikelidir         
20:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu yıkanabilir bez maskenin standartları belli oldu         
20:04
Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu Koronavirüs nedeniyle tesislere dezenfektan kabini koyan Beşiktaş, Avrupa'da manşet oldu         
19:41
Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi Son Dakika: 9 ilde daha şehirlerarası giriş-çıkış sınırlandırılması sona erdi         
19:32
Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında dört gün boyunca 15 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
19:28
Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı Süper Kupa Finali'ni paylaşan Galatasaray'ın eski futbolcusu Mario Jardel, Emre Belözoğlu'na çarpı attı         
19:17
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Maskesiz olarak evin dışına adım atmayacağız         
19:11
CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı CHP'nin koronavirüs anketinde Erdoğan ve Bakan Fahrettin Koca'ya büyük destek çıktı         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2020 23:41:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Serbest piyasada altın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]