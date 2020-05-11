Serbest piyasada altın

İstanbul serbest piyasada alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul'da, bugün kapanışta çeyrek altın 631,00 lira, Cumhuriyet altını 2.577,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,49 azalışla 388,00 liradan işlem gördü.

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Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu

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