Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 212,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 212,50 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 212,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 212,50 liradan, bin 402 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 423 liradan, 194 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 198 liradan, bin 369 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 389 liradan, 684 liradan alınan Yarım Ziynet 694 liradan ve 342 liradan alınan Çeyrek Ziynet 347 liradan satıldı. - İSTANBUL

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