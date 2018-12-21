Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215 lira oldu.

Serbest Piyasada Altın Fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 214,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 215 liradan, bin 415 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 436 liradan, 196 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 200 liradan, bin 383 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 403 liradan, 692 liradan alınan Yarım Ziynet 702 liradan ve 346 liradan alınan Çeyrek Ziynet 351 liradan satıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:56 Kaynak: İHA

İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yazar İhsan Eliaçık Gözaltına Alındı Kanuni ve Besteci Cüneyd Kosal Hayatını Kaybetti

Fenerbahçe'den 'Takımı Her Şartta Destekleyen' Taraftarlarına Teşekkür! Son Dakika! Köprü Geçiş Cezalarına Af Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 19:29:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]