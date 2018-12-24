Serbest Piyasada Altın Fiyatları
40 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215,60 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 215,60 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 215,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 215,60 liradan, bin 420 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 461 liradan, 196,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 200,50 liradan, bin 387 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 407 liradan, 694 liradan alınan Yarım Ziynet 704 liradan ve 347 liradan alınan Çeyrek Ziynet 352 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 01:16 Kaynak: İHA
İstanbul Polisi, Sırbistan- Bulgaristan Sınırında Uyuşturucu Operasyonu Yaptı
Ameliyattan Korkan Kadının Boynundan 1 Kilo 100 Gram Ağırlığında Guatr Çıkarıldı
Bu Gece Yarısından İtibaren Benzin ve Motorine Büyük İndirim Gelecek
Gözaltına Alınan Genç Kız Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda