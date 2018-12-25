Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,40 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 216,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 216,40 liradan, bin 425 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 446 liradan, 197 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 201 liradan, bin 392 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 412 liradan, 696 liradan alınan Yarım Ziynet 706 liradan ve 348 liradan alınan Çeyrek Ziynet 353 liradan satıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:44 Kaynak: İHA

Ekonomi
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