Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

52 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,30 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,30 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 216,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 216,30 liradan, bin 424 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 445 liradan, 197 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 201 liradan, bin 391 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 411 liradan, 695 liradan alınan Yarım Ziynet 705 liradan ve 348 liradan alınan Çeyrek Ziynet 353 liradan satılıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 01:56 Kaynak: İHA

İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
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