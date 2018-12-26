Serbest Piyasada Altın Fiyatları
23 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,90 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,90 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 216,70 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 216,90 liradan, bin 428 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 449 liradan, 197,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 201,50 liradan, bin 396 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 416 liradan, 698 liradan alınan Yarım Ziynet 708 liradan ve 349 liradan alınan Çeyrek Ziynet 354 liradan satıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 05:21 Kaynak: İHA
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