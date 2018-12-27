Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

15 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,70 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 216,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 216,70 liradan, bin 427 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 448 liradan, 197,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 201,50 liradan, bin 394 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 414 liradan, 697 liradan alınan Yarım Ziynet 707 liradan ve 349 liradan alınan Çeyrek Ziynet 354 liradan satılıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:32 Kaynak: İHA

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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