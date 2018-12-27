Serbest Piyasada Altın Fiyatları
30 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 217,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 217,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 217 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 217,20 liradan, bin 430 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 451 liradan, 198 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 202 liradan, bin 397 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 417 liradan, 699 liradan alınan Yarım Ziynet 709 liradan ve 349 liradan alınan Çeyrek Ziynet 354 liradan satıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:51 Kaynak: İHA
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