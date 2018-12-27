Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

30 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 217,20 lira oldu.

Serbest Piyasada Altın Fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 217,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 217 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 217,20 liradan, bin 430 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 451 liradan, 198 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 202 liradan, bin 397 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 417 liradan, 699 liradan alınan Yarım Ziynet 709 liradan ve 349 liradan alınan Çeyrek Ziynet 354 liradan satıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:51 Kaynak: İHA

İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB, FETÖ'yü Andıran Sokak İsimlerini Değiştirdi CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu 5 Hedefini Açıkladı

Ekrem İmamoğlu'nu Kürsüde Gören Babası Gözyaşlarına Hakim Olamadı CHP, Ekrem İmamoğlu'nu Erdoğan'ın Görüntüsüyle Tanıttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:21:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]