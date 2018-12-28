Serbest Piyasada Altın Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,30 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 216,30 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 216,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 216,30 liradan, bin 424 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 445 liradan, 197 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 201 liradan, bin 392 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 412 liradan, 696 liradan alınan Yarım Ziynet 706 liradan ve 348 liradan alınan Çeyrek Ziynet 353 liradan satılıyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:08 Kaynak: İHA
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