Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

36 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 217,60 lira oldu.

Serbest Piyasada Altın Fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 217,60 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 217,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 217,60 liradan, bin 432 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 453 liradan, 198 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 202 liradan, bin 399 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 419 liradan, 700 liradan alınan Yarım Ziynet 710 liradan ve 350 liradan alınan Çeyrek Ziynet 355 liradan satılıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:26 Kaynak: İHA

İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin İstanbul Adayı Olan Binali Yıldırım'dan Dikkat Çeken Mesajlar Binali Yıldırım, İstanbul'da Rakibi Olan 'Ekrem İmamoğlu'nun Aleyhine Kullanılır' Diye Getirilen Dosyaları Geri Çevirdi

Öldürülen 17 Yaşındaki Taraftarın Son Görüntüleri Ortaya Çıktı Çarpıp Kaza Yaptırdı, Kaçırmaya Çalıştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 14:02:11. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]