Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 218,30 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 218,30 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 218,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 218,30 liradan, bin 437 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 458 liradan, 199 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 203 liradan, bin 404 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 424 liradan, 702 liradan alınan Yarım Ziynet 712 liradan ve 351 liradan alınan Çeyrek Ziynet 356 liradan satıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:46 Kaynak: İHA

İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
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