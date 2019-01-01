Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 218,30 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 218,30 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 218,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 218,30 liradan, bin 437 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 458 liradan, 199 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 203 liradan, bin 404 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 424 liradan, 702 liradan alınan Yarım Ziynet 712 liradan ve 351 liradan alınan Çeyrek Ziynet 356 liradan satıldı. - İSTANBUL

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı

Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı 2019 Yılı İçin 15,9 Oldu

Trump, Türkiye'yi Yakından İlgilendiren Konuya Son Noktayı Koydu!

Ünlü Sunucu, İç Çamaşırlı Fotoğrafıyla Kendine Hayran Bıraktı