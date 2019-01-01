Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 217,60 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 217,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 217,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 217,60 liradan, bin 432 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 453 liradan, 198 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 202 liradan, bin 399 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 419 liradan, 700 liradan alınan Yarım Ziynet 710 liradan ve 350 liradan alınan Çeyrek Ziynet 355 liradan satılıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Ekonomi
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