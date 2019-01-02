Serbest Piyasada Altın Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,60 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,60 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 220,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 221,60 liradan, bin 459 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 480 liradan, 202 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 206 liradan, bin 426 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 446 liradan, 713 liradan alınan Yarım Ziynet 723 liradan ve 356 liradan alınan Çeyrek Ziynet 361 liradan satılıyor. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:14 Kaynak: İHA
Altının Gram Fiyatı Yeni Yıla Yükselişle Başladı
Nimet Abla'dan Bilet Alanlara Kötü Haber! İşte 70 Milyon Liralık Biletin Satıldığı İlçe
Polis Ekipleri, Durdurdukları FETÖ Firarisinin Aracına El Koydu
Aralık Ayında Yüzde 48,33 ile En Çok Yeşil Soğanın Fiyatı Arttı