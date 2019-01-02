Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

55 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,60 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,60 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 220,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 221,60 liradan, bin 459 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 480 liradan, 202 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 206 liradan, bin 426 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 446 liradan, 713 liradan alınan Yarım Ziynet 723 liradan ve 356 liradan alınan Çeyrek Ziynet 361 liradan satılıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
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