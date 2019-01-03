Serbest Piyasada Altın Fiyatları
34 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,40 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 227,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 227,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 227,40 liradan, bin 497 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 518 liradan, 207 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 211 liradan, bin 463 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 483 liradan, 732 liradan alınan Yarım Ziynet 742 liradan ve 366 liradan alınan Çeyrek Ziynet 371 liradan satıldı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:34 Kaynak: İHA
Ceren Damar Şenel'in Öldürülmesiyle İlgili Skandal Paylaşım: Bu Örnek Hareket Umarım Sınavlarımıza Yansır
BBP İstanbul İl Başkanı: BBP, Cumhur İttifakı'nın Üvey Evladı Muamelesi Görmüştür
Akom'dan İstanbul'a Uyarı
Meteorolojiden Sonra AKOM da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı Yaptı