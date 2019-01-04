Serbest Piyasada Altın Fiyatları
40 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 225 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 225,20 liradan, bin 483 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 504 liradan, 205 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 209 liradan, bin 449 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 469 liradan, 725 liradan alınan Yarım Ziynet 735 liradan ve 363 liradan alınan Çeyrek Ziynet 368 liradan satılıyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:19 Kaynak: İHA
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