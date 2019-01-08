Serbest Piyasada Altın Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,80 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,80 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 225,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 225,80 liradan, bin 487 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 508 liradan, 206 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210 liradan, bin 453 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 473 liradan, 726 liradan alınan Yarım Ziynet 736 liradan ve 363 liradan alınan Çeyrek Ziynet 368 liradan satıldı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:30 Kaynak: İHA
İstanbul'da Kar Yağışı Ne Kadar Sürecek? Meteoroloji Tarih Verdi
Beşiktaş'ta Buzda Kayan Bir Vatandaş Bacağını Kırdı
Havalimanlarının 2019 Otopark Tarifeleri Belli Oldu! İşte İl İl Havalimanı Otopark Ücretleri
Benzin ve Motorine Zam Geliyor