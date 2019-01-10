Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

40 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 227,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 228 liradan, bin 501 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 522 liradan, 207,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 211,70 liradan, bin 467 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 487 liradan, 734 liradan alınan Yarım Ziynet 744 liradan ve 367 liradan alınan Çeyrek Ziynet 372 liradan satılıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:17 Kaynak: İHA

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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