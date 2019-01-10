Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,80 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 225,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 225,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 225,80 liradan, bin 487 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 508 liradan, 205,80 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 209,80 liradan, bin 453 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 473 liradan, 726 liradan alınan Yarım Ziynet 736 liradan ve 363 liradan alınan Çeyrek Ziynet 368 liradan satıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:30 Kaynak: İHA

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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