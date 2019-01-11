Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

22 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 228 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 227,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 228 liradan, bin 501 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 522 liradan, 208 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 212 liradan, bin 467 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 487 liradan, 734 liradan alınan Yarım Ziynet 744 liradan ve 367 liradan alınan Çeyrek Ziynet 372 liradan satıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:36 Kaynak: İHA

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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