Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 225,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226 liradan, bin 488 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 509 liradan, 206 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210 liradan, bin 454 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 474 liradan, 727 liradan alınan Yarım Ziynet 737 liradan ve 364 liradan alınan Çeyrek Ziynet 369 liradan satılıyor.



(İHA)

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