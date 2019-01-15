Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,30 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 226,30 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 226,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 226,30 liradan, bin 490 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 511 liradan, 206 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 210 liradan, bin 456 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 476 liradan, 728 liradan alınan Yarım Ziynet 738 liradan ve 364 liradan alınan Çeyrek Ziynet 369 liradan satıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:56 Kaynak: İHA

İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
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