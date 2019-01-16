Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 22,50 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 22,50 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 224,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 224,50 liradan, bin 478 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 499 liradan, 204,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 208,50 liradan, bin 445 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 465 liradan, 722 liradan alınan Yarım Ziynet 732 liradan ve 361 liradan alınan Çeyrek Ziynet 366 liradan satılıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 01:01 Kaynak: İHA

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