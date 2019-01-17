Serbest Piyasada Altın Fiyatları
5 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 223 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 222,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 223 liradan, bin 468 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 489 liradan, 203,20 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207,20 liradan, bin 435 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 455 liradan, 717 liradan alınan Yarım Ziynet 727 liradan ve 359 liradan alınan Çeyrek Ziynet 364 liradan satılıyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:21 Kaynak: İHA
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