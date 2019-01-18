Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222,50 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222,50 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 222,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 222,50 liradan, bin 465 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 486 liradan, 203 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207 liradan, bin 432 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 452 liradan, 716 liradan alınan Yarım Ziynet 726 liradan ve 358 liradan alınan Çeyrek Ziynet 363 liradan satılıyor. - İSTANBUL

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