Serbest Piyasada Altın Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,20 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,20 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 221 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 221,20 liradan, bin 456 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 477 liradan, 201,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 205,50 liradan, bin 423 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 443 liradan, 712 liradan alınan Yarım Ziynet 722 liradan ve 356 liradan alınan Çeyrek Ziynet 361 liradan satıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 05:41 Kaynak: İHA
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