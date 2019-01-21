Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

1 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 219,80 lira oldu.

Serbest Piyasada Altın Fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 219,80 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 219,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 219,80 liradan, bin 447 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 468 liradan, 200,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 204,30 liradan, bin 414 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 434 liradan, 707 liradan alınan Yarım Ziynet 717 liradan ve 354 liradan alınan Çeyrek Ziynet 359 liradan satılıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:11 Kaynak: İHA

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Altın Haftaya Yükselişle Başladı! İşte Çeyreğin Fiyatı Evinde Yaptığı Tespihi 10 Bin Liraya Sattı

Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na Çağrı: İstanbul'un İlçe Adayları Bir An Önce Açıklansın Marmaray'da Ayrılık Çeşmesi İstasyonu Geçici Olarak Kapatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 15:02:36. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]