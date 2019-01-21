Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 219,80 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 219,80 lira oldu.



İstanbul Kapalıçarşı'da 219,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 219,80 liradan, bin 447 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 468 liradan, 200,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 204,30 liradan, bin 414 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 434 liradan, 707 liradan alınan Yarım Ziynet 717 liradan ve 354 liradan alınan Çeyrek Ziynet 359 liradan satılıyor. - İSTANBUL

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