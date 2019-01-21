Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

20 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 219,20 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 219,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 219 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 219,20 liradan, bin 443 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 464 liradan, 200 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 204 liradan, bin 410 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 430 liradan, 705 liradan alınan Yarım Ziynet 715 liradan ve 353 liradan alınan Çeyrek Ziynet 358 liradan satıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:29 Kaynak: İHA

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi
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