Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

55 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220 lira oldu.

Serbest Piyasada Altın Fiyatları, System.String[]
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 219,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 220 liradan, bin 448 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 469 liradan, 200,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 204,50 liradan, bin 415 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 435 liradan, 708 liradan alınan Yarım Ziynet 718 liradan ve 354 liradan alınan Çeyrek Ziynet 359 liradan satılıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:26 Kaynak: İHA

İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Turhan: Süleymaniye'ye Uçuş Yasağı 25 Ocak'ta Kaldırılacak ATM Faresi, Suçuna 8 Yaşındaki Oğlunu da Alet Etti

Şeyma Subaşı, Sevgilisi DJ Guido Senia'nın Atkısıyla İstanbul'a Döndü Taksim Camii'nin Alemi Yerleştirildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 15:21:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]