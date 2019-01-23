Serbest Piyasada Altın Fiyatları
31 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 219 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 219 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 218,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 219 liradan, bin 443 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 464 liradan, 199,70 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 203,70 liradan, bin 410 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 430 liradan, 705 liradan alınan Yarım Ziynet 715 liradan ve 353 liradan alınan Çeyrek Ziynet 358 liradan satıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 05:31 Kaynak: İHA
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