Serbest Piyasada Altın Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 217 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 217 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 216,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 217 liradan, bin 429 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 450 liradan, 198 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 202 liradan, bin 396 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 416 liradan, 698 liradan alınan Yarım Ziynet 708 liradan ve 349 liradan alınan Çeyrek Ziynet 354 liradan satıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:51 Kaynak: İHA
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