Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

2 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 219 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 219 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 218,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 219 liradan, bin 442 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 463 liradan, 200 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 204 liradan, bin 409 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 429 liradan, 705 liradan alınan Yarım Ziynet 715 liradan ve 352 liradan alınan Çeyrek Ziynet 357 liradan satıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:01 Kaynak: İHA

İstanbul, Kapalıçarşı, Güncel
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