Serbest Piyasada Altın Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,80 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,80 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 220,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 220,80 liradan, bin 454 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 475 liradan, 201 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 205 liradan, bin 421 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 441 liradan, 710 liradan alınan Yarım Ziynet 720 liradan ve 355 liradan alınan Çeyrek Ziynet 360 liradan satılıyor. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:14 Kaynak: İHA
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