Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222 lira oldu.

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 221,80 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 222 liradan, bin 462 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 483 liradan, 202 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 206 liradan, bin 428 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 448 liradan, 714 liradan alınan Yarım Ziynet 724 liradan ve 357 liradan alınan Çeyrek Ziynet 362 liradan satıldı.



(İHA)

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