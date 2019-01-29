Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

4 dakika önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 224,60 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 224,60 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 224,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 224,60 liradan, bin 479 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 500 liradan, 205 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 209 liradan, bin 445 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 465 liradan, 723 liradan alınan Yarım Ziynet 733 liradan ve 361 liradan alınan Çeyrek Ziynet 366 liradan satılıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:26 Kaynak: İHA

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