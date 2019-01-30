Serbest Piyasada Altın Fiyatları
1 saat önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222,80 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222,80 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 222,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 222,80 liradan, bin 467 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 488 liradan, 203 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 207 liradan, bin 434 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 454 liradan, 717 liradan alınan Yarım Ziynet 727 liradan ve 359 liradan alınan Çeyrek Ziynet 364 liradan satıldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:41 Kaynak: İHA
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