Serbest Piyasada Altın Fiyatları
47 dakika önce
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,70 lira oldu.
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 221,70 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı
'da 221,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 221,70 liradan, bin 460 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 481 liradan, 202 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 206 liradan, bin 426 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 446 liradan, 713 liradan alınan Yarım Ziynet 723 liradan ve 356 liradan alınan Çeyrek Ziynet 360 liradan satılıyor.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:56 Kaynak: İHA
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