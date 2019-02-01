Son Dakika Haberleri: Serbest Piyasada Altın Fiyatları

Serbest Piyasada Altın Fiyatları

2 saat önce

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,30 lira oldu.

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Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 220,30 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 220,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 220,30 liradan, bin 450 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 471 liradan, 201 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 205 liradan, bin 417 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 437 liradan, 709 liradan alınan Yarım Ziynet 719 liradan ve 354 liradan alınan Çeyrek Ziynet 359 liradan satılıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:42 Kaynak: İHA

Ekonomi
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